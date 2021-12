Saltillo; sigue sin respuesta robo a restaurante ‘Los Cántaros’

Luego de la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General del Estado por el robo que sufrió recientemente el restaurante Los Cantaros, Alejandro Valdés dijo que todavía no se tiene alguna respuesta.

Agregó que no cuentan con el documento que necesitan para presentarlo ante la aseguradora porque la Fiscalía no les ha dado una respuesta; resaltó que, mientras la Policía Municipal acudió a los pocos minutos que se presentaron los hechos, es en la Fiscalía donde hay “un cuello de botella” y no salen las cosas.

Alejandro Valdés dijo que las aseguradoras están en su papel y no tienen queja contra ellas, además de presentarles la copia de la denuncia, también otros documentos que les entregarán serán facturas o comprobantes de lo robado, para que exista un soporte fiscal de lo que fue sustraído.

“Las aseguradoras están en su papel, no hay queja, ni de la Policía Municipal nos atendieron a los pocos minutos de hacer la denuncia, se presentan de inmediato cuando lo pedimos, pero el cuello de botella porque no salen las cosas es en la Fiscalía”, aseguró.

En el caso del Super Salads, Mario Mata Quintero, indicó que la persona que entró al restaurante no alcanzó a robarse nada, pues al entrar sonó la alarma y se fue rápido sin cometer ningún robo.

Por otro lado, poner la denuncia ante el Ministerio Público y que esté bien presentada es uno de los principales requisitos para que los negocios que cuentan con pólizas de seguros puedan hacer uso de ellas en caso de robos, pero también deben tener claro qué clase de cobertura fue la que contrataron, reveló el director del Distrito Noreste de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Oscar Dávila Cepeda.

Afirmó que en Saltillo sólo un 20% de los comercios cuentan con protección contra robo, pero deben revisar qué tipo de cobertura es que tienen porque son diferentes, unas cubren sólo el equipo, otras el dinero y otras robos a comensales.

A ello se suma que la mayoría de las aseguradoras tienen una serie de condiciones que se deben cubrir, entre ellas que el dinero este resguardado (caja registradora o de seguridad o que esté bajo llave), también hay medidas de seguridad que se declaran al momento de contratar la póliza (hay alarmas, vigilantes, sistemas de recolección de dinero), si se dijo que sí o nunca se negó, la compañía asume que se cuenta con esas medidas, lo incluye en las condiciones y de no cumplirse, entonces no se cubre.

Por otra parte, también hubo un tercer negocio ubicado en la colonia República Oriente, que también fue víctima presuntamente del mismo delincuente.

En un video que circula por las redes sociales, se ve al sujeto momento antes de escapar por una de las ventanas del negocio, aunque no se identifica el nombre del establecimiento, se indica que está cerca de Plaza Las Moras.