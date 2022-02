Conductor vuelca en centro de Saltillo, intenta huir pero es detenido

Una persona en aparente estado de ebriedad que conducía una camioneta de una empresa de alimentos dio una vuelta completa en el vehículo para quedar en la posición original y huir.

Eran la medianoche cuando el operador de la empresa de alimentos La Estrella circulaba de oriente a poniente por bulevar Carlos Abedrop en exceso de velocidad, de acuerdo a los elementos de Tránsito y Vialidad abordo de la unidad 1447 fue al llegar al semáforo del cruce con calle Dámaso Rodríguez del Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo que perdió el control dando una voltereta completa.

Por más increíble que parezca el vehículo terminó en su posición normal lo que le permitió al chofer continuar su camino, sin embargo la caja quedó totalmente destruida y apunto de caer del chasís por lo que unos metros más adelante detuvo su camino justo en el estacionamiento del Hospital Geriátrico de Saltillo.

Afortunadamente y a pesar de la volcadura el operador del vehículo no resultó lesionado por lo que no fue requerida ninguna unidad ya que fue valorado por los mismos elementos de tránsito y confirmaron que no presentaba ningún golpe o traumatismo.

En el lugar quedó detenido el chofer por conducir en total estado de ebriedad además de que será consignado ante el Ministerio Público también por daños a Municipio.