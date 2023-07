Y se marchó... Exhiben a mujer por huir de restaurante sin pagar en Saltillo (video)

“Si la conoce, repórtela”, finaliza el post.

USUARIOS REACCIONAN, BUSCAN A MUJER

La publicación de Wicho Burger superó las 140 reacciones, 23 comentarios y fue compartida más de 67 veces en Facebook.

Los internautas reaccionaron, algunos de manera positiva y otros no. No obstante, no dudaron en apoyar al negocio en la búsqueda de la mujer.