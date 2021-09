Y el ‘alma de la radio’ siempre será el locutor; festejaron su día en México

ACUÑA, COAH-- Aunque en diferentes momentos los radiodifusores han intentado “borrar” de la radio a los locutores, cada vez se dan cuenta de la importancia que reviste contar con ellos.

Y es que los locutores siguen siendo “el alma de la radio”, no solo en México sino en el mundo entero, refirió Sergio Franco Macías, quien por 32 años ha sido locutor en Acuña.

Radiodifusores en los 90, cuando la novedad eran los famosos “combos”, es decir, transmitir lo mismo en AM y FM, decidieron “automatizar” sus estaciones.

En Coahuila esto se puso de moda en la Comarca Lagunera, con estaciones de arraigo, sin embargo los propietarios se dieron cuenta de que “sin locutor no había Radio” y entonces volvieron a contratar a voces que asumieran diversos roles, como informar sobre eventos deportivos en vivo, llevar adelante un programa de entrevistas, de noticias o conducir un programa de entretenimiento y música.

PLATAFORMAS DE MÚSICA CON ESCASOS RADIOESCUCHAS

Actualmente se transmite por diversas plataformas música y de todo tipo y también han “nacido” tantas y tantas Radios por Internet, sin embargo, aquellas, incluyendo las tradicionales o convencionales que le siguen apostando a la automatización, batallan para hacerse de radioescuchas y por supuesto para vender publicidad.

Para Sergio Franco, las nuevas generaciones de locutores se hacen, pero los buenos, nacen; los que por sus voces cautivan al auditorio pero que también no les importa tanto darse a conocer en público porque el anonimato físico es la mejor forma de” intrigar” al oyente.

Claro, dice Franco, hay que reconocer que se requiere de una preparación para poder estar al frente de un micrófono, porque significa una gran responsabilidad. “Gente que no sabe de radio, que no cuentan con una buena dicción, fonética, entonación, no pueden estar en una cabina”, subraya el entrevistado.

UN POCO DE HISTORIA

El Día del Locutor se celebró por primera vez el 14 de septiembre de 1957, cuando fue instituido por el fundador de la Asociación Nacional de Locutores, Francisco Neri Cano, estipulando que se celebrara cada 14 de septiembre.

Fue un mandato presidencial, durante el periodo de gobierno de Adolfo López Mateos, el que convirtió este día en una festividad nacional de manera oficial.

Desde entonces, se instituyó un día nacional para festejar a quienes con su voz informan, orientan, entretienen y divierten a los oyentes o telespectadores.