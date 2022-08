Tras su salida de la tienda de conveniencia, explicó que el hombre en cuestión se dispuso a agredirla : “todavía insultándome comentándome que me iba a golpear y quemar (traía un encendedor) yo estaba sola, me dio mucho miedo no tienen una idea, desconozco sus intenciones, a lo que noté me quería asaltar”, señaló.

“Fui al Oxxo frente al SAT a las 8:00 pm y este señor se acercó a pedirme la hora, la cual yo me negué a darle porque me da mucho miedo que se me acerquen cuando estoy sola”, comentó la mujer.

Exponen casos similares

Tras la viralización de la experiencia compartida por la mujer saltillense, los comentarios con historias similares comenzaron a circular en redes sociales.

Decenas de mujeres expusieron que han sido perseguidas y amenazadas por el mismo hombre, al que describieron como limpiaparabrisas.

“A mí una vez en colonia República Poniente me siguió, me iba diciendo cosas y se iba tocando. Me metí a un super muy asustada y me siguió hasta adentro, tuve que decirle a un señor que trabajaba ahí y me resguardo. El tipo no compró nada, ya no me vio y se salió”, escribió otra joven.

En tanto, otras personas contaron que el hombre suele ponerse agresivo cuando se le pide que no limpie los vidrios de los autos, dijeron que incluso ha llegado a arrojar objetos en el cofre externando su molestia.