Aeroméxico le dará un ‘aventón’ a clavadista mexicano hasta Japón

“Hola @Aeromexico, ayer me clasifiqué al mundial de clavados de altura en Fukuoka. Me dan un aventón?”

La aerolínea tardó poco más de un día en responderle, pero finalmente lo hizo después de que los internautas compartieran la petición de Paredes, de manera masiva:

“¡Hola, @WallsJonathan! Talento como el tuyo siempre nos llena de orgullo. Gracias por pensar en nosotros para seguir alcanzando tus sueños, pronto estaremos en comunicación contigo.”

Cabe mencionar que Aeroméxico anunció, días antes, su patrocinio a Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez de clavado sincronizado, para la misma competición.

Sin embargo, las sorpresas para Paredes no terminaron ahí. El impacto ha sido tanto, que la cadena de gimnasios SmartFit en México, se ofreció a darle el vuelo redondo y a patrocinarle el gimnasio por todo el tiempo que requiera.

Todo esto ocurre después de la polémica que tuvieron que enfrentar las nadadoras mexicanas de la selección de Nado Sincronizado, cuando lograron la medalla de Oro en el Mundial de Egipto, sin ayuda de la Conade dirigida por Ana Gabriela Guevara.

El equipo fue apoyado por Fundación Telmex, Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, para pagar sus boletos de avión: también vendieron trajes de baño para la comida y el hospedaje.

A ello se sumó la empresa Tupperware que lanzó una botella edición especial de la cual se destinará un porcentaje de las ganancias a las atletas.

OTRAS ALTERNATIVAS

Desde enero de este 2023, la Conade anunció el retiro de apoyos a los deportes acuáticos, después de no reconocer al Comité Estabilizador designado por la Federación Internacional de Natación.

Lo anterior, luego de las acusaciones que recibió Kiril Todorov que resultaron en la pérdida de su puesto en la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Y es así, como clavadistas han puesto en marcha otros planes, que puedan ajustarse a sus tiempos de entrenamiento y competición.

ONLYFANS

El atleta que participó en clavados sincronizados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en conjunto con Kevin Berlín, donde se quedaron en el cuarto lugar, decidió abrir una cuenta en la plataforma OnlyFans para vender contenido personal a cambio de una suscripción que le pueda resultar en el dinero necesario para viajar a Paris 2024.

El costo de su suscripción es de 14 dólares mensuales. Al respecto declaró para El Universal:

“La razón primaria fue lo económico, saber que no tenía beca y dije ‘a ver’. Afortunadamente me ha ido bien. Me fue muy bien. Como en toda plataforma digital, es mantener a los suscriptores con publicaciones”.