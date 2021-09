Diego López ahora es triple medallista en Tokio 2020

MÉXICO.- De oro, plata y bronce, así fue el camino de Diego López en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, uno que se trazó hace 9 años, cuando vio Londres 2012 desde el sillón de su casa en Xalapa, Veracruz, y que hizo realidad al alzar su tercera presea olímpica a sus apenas 26 años.

Diego, el ‘Misili’ López se prometió no regresar a su hogar, en Xalapa, sin cumplir sus sueños y objetivos, y aunque hoy ya cumplió, se dio cuenta que aún le queda mucho camino por recorrer y su techo se hizo más alto.

“Da nostalgia y dices que todo valió la pena, cada metro y cada brazada nadada”, compartió.

“Estaba bastante nervioso y con el bronce fue tranquilo y mi mente fue de no tengo nada que perder y mucho que ganar. Nada que perder porque ya tenía mi medalla y era el objetivo y no me importaba el color. Ahora tengo una de cada color y es algo muy muy padre. Me dicen, te llevaste de todos los sabores y sí, me traje una de cada una”, detalló.

De algo está seguro y es que entró a la historia de su ciudad como el único deportista paralímpico con una medalla en una justa veraniega. Con un recuerdo dulce y un semblante feliz, el ‘’Misil’ recordó que sus papás fueron los primeros con los que habló y que el escuchar a su mamá en llanto de felicidad hizo que todo el esfuerzo valiera la pena.

“Me dio mucho gusto escuchar a mi madre que estaba en un mar de lágrimas, aunque no me gusta verla llorar. Escuchar a mi madre fue muy gratificante. Mi papá estaba entre conteniéndose y llorando y esa sensación de haber cumplido. Cuando me fui de mi casa no sabía si iba a lograrlo o no y me dieron ese voto de confianza”, sentenció.