Avalan en el PRI, a mano alzada, reformas que permiten la reelección de ‘Alito’ Moreno

“Con decisión de todos ustedes, hoy emerge una nueva etapa en la vida política de la organización, e inicia un nuevo camino para reconstruir como fuerza política que sigue definiendo el destino del México, democrático, republicano de libertades y comprometido con la justicia social”, fueron las palabras con las que Alejandro Moreno se dirigió a la militancia tricolor durante la Asamblea.

Ante la disidencia, el dirigente acusó a “quienes no han dado un solo golpe por el partido y no han sido capaces de repartir un volante no aman al partido, y quien no ama al partido no lo puede defender hoy”.

Los calificó de “cínicos y lacayos al servicio del gobierno y quienes hoy quieren romper la unidad a cambio de impunidad”.

Moreno Cárdenas enfatizó que quienes hoy lo critican “fueron el peor lastre del partido, fueron los que estuvieron al frente quienes castigaron al PRI con el Pemexgate; aquí no vamos a tapar a nadie y les vamos a exigir cuentas”.