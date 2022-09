MÉXICO.- Hace medio año, Fernando Ortiz asumió la dirección técnica del América con la misión de terminar dignamente lo que parecía una temporada para el olvido. Ahora, el entrenador argentino tiene al popular club mexicano coqueteando con la historia.

El América buscará imponer una nueva marca de triunfos consecutivos en la historia del equipo cuando visite a Necaxa el fin de semana por la Jornada 14 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Las Águilas vencieron el fin de semana al Atlético de San Luis para sumar su octava victoria en fila, igualando lo hecho en las temporadas 1993-94 y en el Verano 97. Eran dirigidos por estrategas argentinos: Miguel Ángel “Zurdo” López y por Jorge “Indio” Solari, respectivamente.

“No me estoy fijando si consigo un partido o no, no soy de esos entrenadores”, dijo Ortiz. “Yo me enfoco en el día a día. Me preocupan otras cosas más, que si he logrado algo. Los que han logrado algo son los jugadores, yo nada”.