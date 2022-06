Brady: ‘Estoy loco’ por jugar contra quien busca mi cabeza

Brady mencionó textualmente: “Estoy medio loco, es la realidad. Es decir, tengo casi 45 años y estoy aquí con muchos jóvenes que están tratando de arrancarme la cabeza, pero aún me siento bastante fuerte para competir”, reconoció el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers.

El primero de febrero de este año, el ganador del récord por obtener siete anillos de Super Bowl, anunció su retiro porque explicó que había llegado el momento de pasar más tiempo con su familia; 40 días después dio marcha atrás y dijo que jugaría un año más con los Buccaneers.

La decisión de volver, confesó el 15 veces seleccionado al Pro Bowl, no durará mucho tiempo. “Aún tenía apetito para competir, pero pronto desaparecerá, de eso no hay duda, por eso tengo que realmente apreciar el tiempo que me queda en el campo porque no es mucho”, agregó.

Brady reconoció que cada vez será más complicado estar a la altura del nivel competitivo de la NFL y puso como ejemplo la fuerza de jugadores como la del tackle de los actuales campeones, Aaron Donal de Los Angeles Rams, un cazador de quarterbacks muy agresivo.

“Veo a Aaron Donald hacer ejercicio en mi Instagram, y pienso: ‘maldita sea, tal vez debería haberme quedado retirado porque es una bestia’”, detalló sobre la habilidad de Donald al que enfrentará en la semana 9 cuando Tampa Bay choque ante los Rams.

El quarterback también platicó de la faceta que desempeñará luego de su retiro como analista para la televisión de los partidos de la NFL. “Va a ser una carrera totalmente nueva. Es una oportunidad tener un nuevo aprendizaje porque el día que camine en el set por primera vez seguramente no será mi mejor momento. Habrán muchos escalones de crecimiento y tendré que aprender a ser realmente bueno”.

Brady confía en que sus más de dos décadas en el terreno de juego le permitan sortear cualquier dificultad en la televisión. “Tengo mucha experiencia y si puedo ayudar a las personas en el camino, hablando con los entrenadores y con los jugadores lo haré.Me encanta este deporte y puedo estar en él; es lo que más me entusiasmó de este nuevo reto”.

Según el quarterback el enfoque que tomará su carrera lo obtuvo gracias a su efímero retiro. “Creo que parte de retirarme por un período muy breve fue por lo que pude explorar otras oportunidades y gracias a eso surgieron estas cosas. Al final, estoy feliz de haber pasado por eso”. concluyó el jugador.