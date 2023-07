Cesc Fábregas le pone punto final a su carrera, el español anuncia su retiro

Cabe mencionar que Cesc no se alejará del futbol, pues estará al mando del equipo filial proyecto que, a decir del propio jugador, es algo que lo ilusiona.

“Después de 20 años increíbles llenos de sacrificio, dedicación y alegría, es hora de decir gracias y adiós al deporte rey. Me ha encantado cada minuto” , explica en un mensaje publicado en sus redes sociales el hasta hoy jugador del Como de la Serie B italiana.

Y no se olvida de los adversarios que intentaron “derribarle”, a quienes agradece que le hayan hecho “más fuerte”, continúa el escrito.

Por último, el internacional español considera que ha merecido la pena “con creces” su carrera por “los grandes recuerdos y amigos” que ha hecho por el camino. “También he aprendido tres idiomas y me he vuelto más compasivo y sabio a lo largo de mis viajes”, concluye Fábregas.