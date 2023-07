Con la sorpresiva derrota de Roman Reigns, Damian Priest e Iyo Sky ganan el Money in the Bank

Con la sorpresiva derrota de Roman Reigns ante los Usos, pese a contar con la ayuda de su primo Solo Sikoa, y la victoria de Damian Priest e Iyo Sky llevándose ambos el maletín, cerró un apasionante Money in the Bank, evento de julio de la WWE.

Tomó tres años y medio, pero el llamado “Jefe Tribal” finalmente tiene otra derrota en su historial.

Jimmy y Jey Uso lograron salir airosos ante el resto de The Bloodline, ya que Reigns y Solo Sikoa no pudieron derrotar a The Usos el sábado por la noche en Londres. Para Reigns, fue la primera derrota en su carrera desde 2020, pero dado que no había títulos en juego en “The Bloodline Civil War”, Reigns sigue siendo el campeón indiscutible de la WWE.