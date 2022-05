Crónica de una ruptura anunciada en Tennessee

NASHVILLE.- El receptor abierto A.J. Brown salió del campo con la cabeza gacha, en estado de shock, mientras los Bengals de Cincinnati celebraban su victoria por 19-16 sobre los Titans de Tennessee en la ronda divisional de los playoffs la temporada pasada.

Fue la última vez que Brown dejaría el Nissan Stadium como jugador de Titans. La partida de Brown a los Eagles a través de un canje el jueves es algo que no muchos habrían pronosticado al final de la temporada.

Ni el gerente general Jon Robinson. Ni el entrenador Mike Vrabel.

En la noche del draft, los Titans transfirieron a Brown por las selecciones generales 18 y 101. Eventualmente usaron la selección número 18 en el receptor abierto de Arkansas, Treylon Burks.

¿Cómo un jugador que Vrabel dijo que “no sería cambiado mientras fuera el entrenador en jefe” pasó de ser la piedra angular de la franquicia a Philadelphia?

Como muchas rupturas, la división entre Brown y los Titans es complicada. Las cosas comenzaron a desmoronarse cuando Brown se negó a participar en actividades voluntarias de temporada baja y dijo que no iba a poner un pie en un campo hasta que tuviera una extensión de contrato.

Siempre hay dos lados en una historia.

El lado de Brown

Brown estaba entrando en el último año de su contrato de novato, que le pagaría alrededor de $4 millones. A pesar de que sus 869 yardas recibidas la temporada pasada fueron el mínimo de su carrera, representaron el 23% de las yardas recibidas de los Titans.

Brown vio explotar el mercado de receptores esta temporada baja.

El agente de Brown, Tory Dandy, inició las cosas negociando un contrato de tres años valorado en $60 millones, con 40 millones de dólares garantizados, para el receptor abierto de los Buccaneers de Tampa Bay, Chris Godwin, y una extensión de contrato de tres años y 60 millones para el receptor de Chargers de Los Ángeles, Mike Williams.

Los Jaguars de Jacksonville firmaron al ex receptor de los Cardinals de Arizona, Christian Kirk, por cuatro años y 72 millones con 37 millones garantizados.

DJ. Moore y los Panthers de Carolina acordaron una extensión de tres años y 61.884 millones que incluía 41.61 millones garantizados.

El receptor abierto Davante Adams orquestó un canje de los Packers de Green Bay a Raiders de Las Vegas y firmó un contrato por cinco años y 141.25 millones.

Los Chiefs de Kansas City cambiaron a Tyreek Hill a los Dolphins de Miami, quienes rápidamente lo firmaron a una extensión de cuatro años y 120 millones, convirtiéndolo en el receptor mejor pagado en la historia de la NFL.

Los Bills de Buffalo hicieron lo mismo y firmaron al receptor abierto All-Pro, Stefon Diggs, con una extensión de contrato de cuatro años y 104 millones con 70 millones garantizados.

Brown vio la acción y quería que le pagaran como uno de los mejores receptores de la NFL.

“Quería que mi trabajo fuera apreciado. Eso es todo”, dijo Brown cuando fue presentado con los Eagles. “Soy uno de los mejores muchachos de la liga. Confío en cómo juego y lo que aporto”.

Brown le dijo a ESPN que el trato que le ofrecieron los Titans promedió 16 millones por temporada con incentivos que habrían elevado el promedio anual a 20 millones.

“Esto no fue mi culpa”, le dijo Brown a ESPN. “Quería quedarme, pero el trato que me ofrecieron fue bajo. El trato que me ofrecieron no fue ni de 20 millones al año. Me hubiera quedado si me hubieran ofrecido 22 millones”.

El lado de los Titans

Los Titans y el campamento de Brown habían comenzado las negociaciones preliminares sobre una extensión de contrato en el Combinado a principios de marzo. Robinson reveló una línea de tiempo en las reuniones de propietarios a finales de mes.

“En este momento, solo estamos tratando de superar este período de agencia libre, viendo dónde hemos aterrizado en términos del techo salarial”, dijo Robinson.

Las negociaciones iban bien -según fuentes en el campamento de Brown y dentro de los Titans. El punto óptimo probable estaría en el rango de 20 millones por temporada.

Luego, comenzando con Kirk, el mercado explotó. El campamento de Brown dejó en claro que un nuevo acuerdo era la única forma en que estaría en el campo para las actividades de temporada baja.

La demanda motivó a los Titans a acelerar su proceso, según una fuente del equipo. Los Titans le ofrecieron a Brown una extensión que promediaba $20 millones por temporada sin incentivos, dijo una fuente del equipo.

El equipo creía que era justo porque tenía un salario promedio más alto que el de Kirk y estaba en línea con Moore, Godwin y Williams con 20 millones anuales. La contraoferta del equipo de Brown fue un promedio superior a los 25 millones y 80 millones en garantías.

“Traté con los representantes allí”, dijo Robinson después del primer día del draft. “Realmente vacilé durante las últimas dos a tres semanas y me di cuenta de que la brecha era demasiado grande para nosotros poder cerrarla”.

Brown solicitó un intercambio y cortó todo contacto con los Titans -incluido su entrenador de receptores abiertos y otros miembros del personal- tres semanas antes del draft, según una fuente del equipo. Los Eagles habían estado monitoreando la situación y vieron su oportunidad.

Brown consiguió el trato que quería, aceptando un contrato de cuatro años, 100 millones con 57.2 millones en garantías.

El gerente general de los Eagles opina

El día del draft, el intercambio dependía de que Brown aceptara una extensión de contrato. El gerente general de los Eagles, Howie Roseman, llamó a su quarterback, Jalen Hurts, para preguntarle si podía interceder para ayudar a cerrar el trato y acelerar el proceso.

Los dos tienen una amistad, y Hurts trató de reclutar a Brown saliendo de la escuela preparatoria para que se uniera a él en Alabama antes de que Brown terminara quedándose en su estado en Ole Miss.

Brown dijo en su conferencia de prensa que él y Hurts hablaron más temprano ese día, pero Brown guardó silencio a medida que se acercaba la decisión porque estaba tratando de mantener las emociones al margen.

El trato llegó a último momento. Roseman y el campamento de Brown llegaron a un acuerdo durante la selección número 15. Tenía que sellarse antes de la selección 18 cuando los Eagles estaban en el reloj. Se vio a Roseman entrando y saliendo de la sala de draft rumbo a la selección, metiéndose en una habitación privada, claramente trabajando en un trato.