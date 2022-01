Cruz Azul desnuda a América y Monterrey

De por sí no ha sido una pausa entre torneos que se haya destacado por grandes contrataciones; más bien, algunos intercambios interesantes, y solamente con Cruz Azul se ha visto parte de lo que pueden generar sus refuerzos. El resto de los equipos “importantes”, “grandes”, o como les quieran llamar, no los ha utilizado por diferentes razones, desde las de salud por cuestiones del Covid-19, hasta las más ridículas, como las que han trascendido desde el América.

Y es justo el caso americanista en el que queda en evidencia que algo no anda bien entre cuerpo técnico y directiva. Por eso, sale Santiago Solari a decir que ni Diego Valdés ni Jonathan dos Santos están para hacer su debut. El caso del chileno, dicen que por cuestiones físicas. Dos Santos ha trabajado por separado, pero hay algo que no cuadra: ¿Es que estaba mal cuando lo contrataron y no se dieron cuenta, o no les importó? En el caso de Jonathan, hasta ayer por la noche ni siquiera estaba registrado, no aparecía en la página oficial de la Liga MX.

Y por más que también quieran vender el discurso de que estuvo parado mucho tiempo y desean que esté lo mejor posible físicamente, eso no tendría nada que ver con que no hayan hecho el registro, lo que nos lleva a que alguien, otra vez, falló en la operación. En una situación normal, Dos Santos tendría que jugar como No Formado en México, ya que esa es la realidad.

Ahora, si en América no lo han registrado es porque esperarían que la Liga les “ayude” a inscribirlo como Formado en México por sus antecedentes como seleccionado nacional. Algo que ocurrió en su momento con Giovani, su hermano, pero que no es posible que no hayan arreglado aún, cuando pudieron tenerlo listo desde que lo firmaron.

Lo peor es que estos dos “refuerzos” podrían jugar hasta la Jornada 3 o 4, lo cual es una burla más para el americanismo, al que todavía le quieren hacer ver que van por un jugador más, que —si llega— andaría para la Jornada 5 o 6. En verdad que eso es no tener abuela.

Aunque todavía no participaron Alejandro Mayorga (por cuestiones físicas) y Christian Tabó (por lesión), Juan Reynoso ya utilizó a tres de sus cinco refuerzos para el primer partido del Clausura 2022, ante Tijuana. Buen juego de Carlos Rodríguez y Erik Lira, quienes rompieron con el mito de que los futbolistas necesitan días, semanas, para adaptarse a su nuevo equipo.

Un mensaje claro para las directivas y técnicos que siempre buscan poner esa frase de pretexto, cuando la verdadera falla es no haber tenido una planeación correcta entre torneos. En el caso de Monterrey (Rodolfo Pizarro y Luis Romo), no debutaron con el equipo por cuestiones de la pandemia, pero vaya que los necesita una escuadra que se volvió a ver pobre ante un rival de nómina muy inferior.

Tigres igual, con casos positivos tuvo que postergar su duelo ante Santos, pero ya han recuperado a elementos para su primer partido del torneo y no poner ningún pretexto. En fin, hay quien sigue sin entender en dónde está parado y se limita a cumplir y cubrir espacios en sus plantillas.

Se les olvida a qué institución representan y las obligaciones que tiene la misma, obligaciones para las que deberían armar mejor y con más inteligencia a su plantel, para después no tener que recurrir a los vacíos pretextos de siempre.