¿Qué le pasó a Selene Flores? Conductora de televisión vuelve a colapsar en vivo y preocupa a sus televidentes

SELENE YA HABRÍA TENIDO UN COLAPSO ANTERIOR

Este nuevo incidente no es el primero que enfrenta la periodista en los últimos tiempos. A finales de agosto, Selene Flores experimentó un colapso similar mientras conducía el noticiero vespertino. En aquella ocasión, el malestar fue tal que estuvo a punto de desvanecerse completamente durante la transmisión. Al igual que ahora, fue asistida de inmediato por el equipo de producción, quienes evitaron una caída más grave en el set.

Tras aquel episodio en agosto, la conductora agradeció el apoyo y la preocupación de sus seguidores, explicando en un video publicado en sus redes sociales que su malestar fue ocasionado por un problema de presión. Además, comentó que había sido recomendado un descanso de 10 días por sus médicos, tiempo durante el cual estuvo alejada de las cámaras para recuperarse antes de volver a sus labores en el noticiero.

Sin embargo, a pesar de haber seguido estas recomendaciones médicas, Flores volvió a sufrir un episodio de malestar poco después de retomar su trabajo. Esto ha levantado inquietudes sobre su estado de salud y si los problemas que enfrenta podrían estar relacionados con un cuadro más complejo que aún no ha sido revelado al público.

SELENE ANUNCIA SU RETIRO DEL NOTICIERO TRAS SEGUNDO MALESTAR EN VIVO

Minutos después de su segundo colapso, Selene Flores emitió un comunicado a través de sus redes sociales, anunciando que ya no formará parte de la conducción de Milenio Noticias. En su mensaje, la periodista se mostró agradecida por el apoyo recibido de su audiencia, pero no ofreció detalles adicionales sobre su estado de salud. Aunque su comunicado no profundizó en las razones detrás de esta decisión, la repetición de estos episodios de malestar ha llevado a la especulación de que su retirada temporal o definitiva de la televisión podría estar relacionada con problemas de salud aún no confirmados.

Su mensaje generó una ola de reacciones en las redes sociales, con muchos seguidores expresando su apoyo y deseándole una pronta recuperación. Sin embargo, también dejó una sensación de incertidumbre respecto a su futuro en la televisión y sobre cuál será su próximo paso profesional.