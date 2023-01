Su partido terminó con un doble-doble de 71 puntos , con 22 de 34 en tiros , siete triples y veinte de 25 en libres , a los que sumó ocho rebotes y once asistencias .

Fue el absoluto protagonista de un partido en el que Kevin Love firmó doce puntos y 17 rebotes, mientras que, en los Bulls, DeMar DeRozan metió 44 puntos sin poder evitar la derrota.

El número 45 de los Cavaliers forzó la prórroga a tres segundos del final del cuarto período, al fallar el segundo de dos libres, capturar el rebote y apoyar al tablero el balón que empató el duelo a 130.

Ante unos Bulls hundidos anímicamente, Mitchell se salió en la prórroga y completó una actuación histórica. Hasta este momento, la mejor marca anotadora del año era del esloveno Luka Doncic, con los 60 puntos de la semana pasada, seguida por los 59 de Joel Embiid y 58 de Devin Booker.

“Lo primero, felicitar a mis compañeros, luchamos. Sé que hice 70 puntos, pero no estaría aquí sin ellos. Lo hicimos como grupo, mis compañeros me pusieron en buena posición y yo hice las jugadas”, dijo Mitchell al acabar el partido de Cleveland.

“Busqué la forma de ganar. Le dije a JB (Bickerstaff) que no me quitara. Intenté distintas cosas y me siento bendecido”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: La vida de Hamlin corre peligro y la NFL decidió posponer el juego Bills-Bengals hasta nuevo aviso