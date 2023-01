A pesar de que los Buccaneers de Tampa Bay han ganado el título de la NFC Sur y no pueden cambiar su posición en los playoffs con una victoria en el final de la temporada regular en Atlanta, Tom Brady pareció bastante perplejo cuando se le preguntó si descansaría este fin de semana.

“Siempre depende del entrenador, pero sí, eso me molestaría”, dijo Brady después de lanzar para 432 yardas, el máximo de la temporada, y tres touchdowns en la victoria por 30-24 contra los Panthers de Carolina.

“No me he perdido un juego que no sea por mi ACL (lesión), y luego en 2016, me perdí los primeros cuatro juegos”, agregó, aludiendo a los 15 juegos perdidos en 2008 y la suspensión de Deflategate. “Aparte de eso, los he jugado todos”. Brady hizo una pausa, sonrió y se rió entre dientes ante la idea de no participar. “Fui muy educado”, dijo el quarterback. “Me cuesta mucho ser cortés”.