Francisco “Chihuas” Rodríguez quiere un nuevo cetro para volver a Saltillo

El pugilista José Francisco “Chihuas” Rodríguez ha estado muy al pendiente de lo que sucede en el boxeo saltillense, siendo testigo de torneos amateur y de peleas profesionales en donde ha tenido la oportunidad de conocer y alentar a los boxeadores de la capital coahuilense.

“Es una ciudad que me encanta, ya he tenido preparaciones para peleas profesionales por aquí. La verdad es que he visto mucho talento, hoy tienen la oportunidad con promotoras como Golden, con torneos importantes y con la difusión de los medios, los jóvenes van a explotar. Saltillo no tiene un campeón mundial, pero lo va a tener, no sé si en uno, dos o tres años... pero lo va a tener”, mencionó el dos veces campeón del mundo.

El regiomontano tendrá una nueva oportunidad de convertirse en campeón mundial el año entrante, ya que en su última oportunidad cayó en un peleón ante uno de los mejores libraxlibra como lo es el nipón Kazuto Ioka.

“Me gustaría hacer campamento de nuevo en esta ciudad. La realidad es que es un espacio que me inspira mucha paz y mucha confianza, me agrada bastante prepararme en Saltillo para mis combates”.

El ex-campeón del mundo mencionó que una vez logró llenar el Lienzo Charro de Saltillo, por lo tanto, tiene el deseo de pelear el próximo año en la capital coahuilense, esperando que regrese a la tierra del sarape como campeón del mundo por tercera vez en su carrera.