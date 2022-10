Gana Sergio ‘Checo’ Pérez Premio Nacional de Deportes 2022

Como adelantó ESPN, ‘Checo’ Pérez fue postulado por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo para competir por el Premio Nacional de Deportes en la categoría de Deportista Profesional, hace unas semanas.

“Es un premio importante. Pero más que eso, es el mensaje que transmites a las nuevas generacione. Es importante apoyar al deporte, apoyar a las nuevas generaciones para que cada vez tengamos más representantes mexicanos”; comentó Checo Pérez, piloto de Red Bull Racing, a ESPN.

Checo Pérez es el primer piloto mexicano en conseguir el Premio Nacional de Deportes y se une al selecto grupo confirmado por deportistas como Gustavo Ayón, Julio Urías y Javier Hernández.

“Nunca me ha gustado compararme con los otros pilotos mexicanos, al contrario, siempre me he sentido muy orgulloso de lo que cada quien ha hecho, de lo que cada uno tiene en su historia. Yo creo que es un momento bueno, con lo que ha pasado en el automovilismo, pero lo que significa para mí un Premio así es lo que genera para las nuevas generaciones. En lo personal, no me cambia mucho. Quiero que se den cuenta las nuevas generaciones que sí es posible competir contra los mejores del mundo”, concluyó Checo Pérez.