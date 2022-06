Gronkowski se retira otra vez

El galardonado ala cerrada decidió retirarse nuevamente, aunque no se descarta que Brady lo convenza para un nuevo regreso

MIAMI.- Rob Gronkowski, a través de sus redes sociales, anunció de nueva cuenta su retiro de la NFL, terminando así con la especulación que volvería al menos una campaña más con los Buccaneers de Tampa Bay, tal y como lo hará el quarterback Tom Brady, quien ya había dado un paso al costado de los emparrillados, pero decidió volver al menos otra temporada.

‘Gronk’, como es conocido el ala cerrada, escribió una carta en la que dio a conocer su decisión y reiteró que parte de su sueño, desde que estaba en sus años colegiales con la Universidad de Arizona, era jugar con los Buccaneers, equipo con el que obtuvo un anillo de Super Bowl y le dio a la franquicia el segundo de su historia.

“En la universidad, me pidieron que escribiera sobre una oportunidad de trabajo de ensueño que quisiera perseguir y dónde sería esto. Siempre que tenía que escribir sobre mi futuro, sin importar el tema, elegía ser jugador de futbol americano. Sin embargo, para esa asignación, teníamos que elegir un lugar, y yo elegí jugar en Tampa con los Tampa Bay Buccaneers por muchas razones, pero el clima soleado era el número 1. Me había olvidado por completo de haber escrito este reporte hasta que hace dos años tuve la oportunidad de unirme a los Tampa Bay Buccaneers y déjenme decirles que el viaje en Tampa los últimos dos años ha superado por mucho lo que escribí originalmente en la universidad. Es por ello que quiero agradecerle a una organización de primera clase como los Buccaneers por este camino, por confiar en mi regreso a jugar y ayudarnos a construir un equipo de campeonato”, escribió Rob Gronkowski.

“Ahora regresaré a mi hogar de retiro, me haré a un lado de nueva cuenta del futbol americano con la cabeza en alto sabiendo que entregué todo lo que tenía, bueno o malo, cada vez que salía al emparrillado. Las amistades y relaciones que hice durarán para siempre y agradezco por cada uno de mis compañeros y entrenadores que lo entregaron todo. Pasé del retiro a jugar de nuevo a ganar otro campeonato y ahora, de nuevo, a relajarme, gracias a todos. Aficionados de los Buccaneers, los Krewe, si ustedes, nada de esto hubiera sido posible, siempre se entregaron en cada partido y gracias por todo lo que hacen. Brindo por lo que sigue y quizá sea navegar por el mar”, continuó.

Sin embargo, el agente de Gronkowski mencionó a ESPN que no le sorprendería si Tom Brady convence una vez más a su cliente de continuar con su carrera.

“No me sorprendería si Tom Brady lo llama durante la temporada para que regrese y Rob responde la llamada”, reconoció Drew Rosenhaus. “Esa sólo es mi opinión, pero no me sorprendería si Rob regresa a media campaña o la próxima temporada”.

Gronkowski ya se había retirado en el 2018, mientras estaba con los Patriots de Nueva Inglaterra, debido a las lesiones. El jugador, que fue reclutado en la segunda ronda en el draft del 2010, da mucho crédito a Brady por establecer las metas a lo largo de su carrera y fue precisamente el mariscal de campo quien lo convenció de volver en 2020, pero ahora con los Buccaneers.

Es el segundo retiro que deben enfrentar los actuales monarcas de la División Sur de la Conferencia Nacional de cara a la temporada 2022 toda vez que el guardia Ali Marpet tambié puso punto final a su carrera en febrero. Brady también había elegido este camino ese mismo mes, pero 40 días después dio vuelta atrás a esa decisión.

‘Gronk’ ganó cuatro Super Bowls -tres con los Patriots y uno con los Buccaneers- aunque en su última aparición, en 2020, tuvo un par de anotaciones o “tuddies”, como él suele llamarles.