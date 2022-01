Propósitos y deseos de los ‘europeos’ de jugadores mexicanos para el naciente 2022

Los mexicanos en Europa tuvieron un año de crecimiento, consolidación y, en algunos casos, de mucho aprendizaje sobre cómo deben actuar para el futuro y mejorar en sus carreras profesionales.

Raúl Jiménez, No tener lesiones y reencontrarse con el gol

El ariete del Wolverhampton, equipo de la Premier League, regresó a la actividad en agosto de este año luego de una fractura de cráneo, situación que fue bien vista por toda la liga inglesa y el mundo del futbol.

Tras el trauma que sufrió, Jiménez apenas suma tres anotaciones en lo que va de la temporada y está lejos de igualar sus mejores marcas, por lo que uno de sus deseos será reencontrarse con el gol y seguir sano para evitar sustos como el que tuvo en noviembre de 2020.

Hirving Lozano,

Consolidarse en Napoli

El ‘Chucky’ ya se hizo indiscutible en el cuadro de Luciano Spalletti, pero le cuesta marcar, en ocasiones, diferencia a favor del equipo napolitano, pues las asistencias y goles no han sido tan comunes como en la temporada pasada y está lejos de ser lo que fue en el PSV Eindhoven.

Ante eso, Lozano debe buscar mejorar su definición y estar fino para brindar pases de gol y él mismo anotar, pues por el esquema de Spalletti, el extremo mexicano tiene mucha llegada al área.

Johan Vásquez,

No descender con el Genoa

El zaguero llegó en verano al equipo italiano, mismo que vive momentos complicados y pelea por no descender. Actualmente, el Genoa es el lugar 18 de la tabla general con apenas 11 unidades, además que está a cinco del Spezia que es lugar 17 y, de momento, está salvado.

De igual forma, si Johan se consolida y deja un buen sabor de boca, podría emigrar a un mejor equipo europeo si es que se capitaliza el descenso del Genoa al final de la temporada 2021-22 de la Serie A.

Héctor Herrera, Renovar contrato y sumar minutos

El ‘Zorro’ acabará su contrato con el Atlético de Madrid en verano, situación que lo dejará libre para negociar con otro equipo; sin embargo, parece que los ‘Colchoneros’ no están muy convencidos en renovarlo, pues apenas suma minutos en el cuadro de Diego Simeone, quien prefirió llevar refuerzos en la posición del mexicano antes de darle más juego. Si bien el mediocampista ha tenido buenas actuaciones, no es la primera opción del ‘Cholo’ y su futuro está en el aire.

Andrés Guardado, Lograr clasificar a Champions

El ‘Principito’ tuvo un buen año con el Real Betis y se consolidó con Manuel Pellegrini como titular. Con 33 puntos, el cuadro heliopolitano marcha en tercer lugar y tiene un lugar, hasta el momento, en la siguiente temporada de la UEFA Champions League, por lo que Guardado querrá regresar al torneo intercontinental.

Diego Lainez, Tener

más minutos

A sus 21 años, el extremo nacional quiere seguir su carrera en Europa y no salir de España. Con el Real Betis no ha podido tener continuidad en cuanto a minutos y apenas ha disputado 20 minutos en dos partidos en LaLiga. Desde el Viejo Continente se reporta que hay varios clubes interesados en sus servicios, pero los heliopolitanos no planean dejarlo ir.

Néstor Araujo, Dar

el salto a un mejor equipo

El zaguero se consolidó con el Celta. Luego que a final de la campaña pasada tuvo altibajos, este año se apropió una vez más de la titularidad y no la ha soltado. Aunque le queda un año más de contrato (verano de 2023), Araujo debe pensar en renovar con el club o dar el salto a un equipo más importante en España o en otra de las principales ligas europeas.

José Juan Macías,

No regresar a Chivas

El delantero azteca llegó al Getafe como préstamo con opción a compra por un año por parte de Chivas; sin embargo, entre lesiones y muy poca actividad no ha podido tener regularidad y ha sufrido el cambio al Viejo Continente. Su objetivo es no tener que regresar a Chivas y poder quedarse en Europa.

Edson Álvarez,

Ir a un club top

El ‘Machín’ es uno de los mexicanos más constantes en Europa. Su paso con el Ajax no pasa desapercibido y es constante entre los mejores de la Eredivisie. Si bien renovó hace poco su contrato hasta 2025, lo mejor que le podría pasar en el mercado veraniego sería pasar a un equipo de una de las ligas del Top-5 de Europa.

Erick Gutiérrez,

Consolidarse en el PSV

‘Guti’ no la ha pasado bien en Holanda. Su camino fue un sube y baja y al cierre del año comenzó a tener minutos luego de no ser considerado en la primera parte de 2021 en el conjunto del PSV.

Ahora, debe aprovechar los minutos en cancha para demostrar que puede ganarse una extensión de contrato pues, aunque el mismo acaba en verano de 2023, querrá seguir en Europa.

Jesús Manuel Corona,

Regresar a su mejor versión

El ‘Tecatito’ fue por años uno de los mejores elementos mexicanos en el extranjero, pero su último semestre la pasó mal después que se habló mucho de su llegada al Sevilla de España, misma que no se concretó por motivos económicos, situación que impactó en su juego, lo que provocó una baja.

Por eso, Corona tiene que reencontrarse con su buena técnica y desequilibrio para poder ser clave en el Porto y así llegar al Mundial de Catar 2022 en su mejor versión.

Gerardo Arteaga,

Regresar al Tricolor

El lateral del Genk de Bélgica empezó la temporada 2021-22 como titular y poco a poco ha perdido el puesto. Arteaga debe aprovechar la oportunidad con el conjunto belga para convencer a Gerardo Martino que puede regresar a la selección y jugar en Catar 2022.

De momento, no es considerado por el ‘Tata’ luego que no fuera a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por argumentar problemas personales.

Eugenio Pizzuto,

Debutar con el primer

equipo del Lille

El canterano de Pachuca emigró a Francia y no ha debutado con el conjunto del Lille. Pizzuto se mantiene entrenando con el segundo equipo y con la Sub20 y está a la espera de ganarse una oportunidad para mostrarse en la Ligue 1.

Omar Govea, Volver

a la actividad

El delantero juega en el Zulte Waregem de Bélgica, pero esta temporada no ha sumado minutos debido a que no ha renovado su contrato, mismo que caduca en verano de 2022, por lo que no lo alinean como una presión para que pueda renovar.

De esta forma, lo que más desea Govea es volver a jugar, pues incluso ya estaba en el radar de Gerardo Martino; sin embargo, la inactividad le puede cobrar factura.

Orbelín Pineda, Ganar

un lugar en Celta

El mediocampista tendrá su primera experiencia en el futbol europeo con Celta de Vigo, en donde se reunirá con Néstor Araujo, y entre sus primeras misiones será ganarse un lugar en el ‘11’ titular de Eduardo Coudet.

Orbelín no renovó contrato con Cruz Azul y apostó por cumplir su meta de llegar a LaLiga, en año mundialista y siendo considerado como uno de los jugadores base de Tata Martino con la Selección Mexicana.