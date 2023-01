Robinson Canó va por la revancha este 2023

Sin embargo, Canó no da por terminado el sueño de jugar en Grandes Ligas nuevamente y espera contar con una oportunidad. En una entrevista, el intermedista de Estrellas Orientales habló sobre lo que salió mal para él en 2022 , su enfoque en estos momentos y lo que le depara el futuro inmediato a su carrera .

Robinson Canó tuvo un 2022 para el olvido en las Grandes Ligas . Dejado en libertad por tres equipos , luego de que su rendimiento no tuviese el nivel esperado, el dominicano simplemente desapareció por meses luego de su última oportunidad en la “Gran Carpa” , tiempo que dice aprovechó para dedicárselo a su familia , lo cual se hace difícil en medio de las largas temporadas de MLB .

“Solamente cogí como 100 turnos, 20 en un lugar y 20 en otro”, dijo Canó en medio de risas. “No se dio la oportunidad. Sabes que en 20 turnos tú no te vas a hacer jugador y más cuando estás acostumbrado a jugar. Yo he sido un jugador que mientras más turnos cojo, mejor me va yendo”. Canó, sin embargo, fue claro al indicar que entiende que tanto Mets como Padres y Bravos hicieron lo que entendían correcto, situación que respeta.

En total, Robinson Canó agotó cien turnos oficiales (104 apariciones al plato) durante 2022, terminando el año con promedio de bateo de .150 y OPS de .373 a lo largo de 33 partidos disputados. Conectó un solo vuelacercas y remolcó cuatro carreras, terminando su temporada con un OPS+ de 8.

“Si Dios me da la oportunidad, me gustaría regresar (a Grandes Ligas), ¿a quién no?”, agregó Canó. La conversación giró en torno a la posibilidad de que el dominicano finalmente se retire, lo que señaló, no está en sus planes actuales.