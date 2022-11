‘Tata’ Martino acepta el peor momento de la Selección Mexicana

“De verano a verano, no vi un descenso futbolístico en la final que se perdió con Estados Unidos, no vi descenso contra Ecuador, Perú, Colombia. Hubo un lapso importante, justamente fue en el lapso de la eliminatoria, donde peor jugamos y nos sostuvieron los resultados”, comentó el ‘Tata ‘Martino , en entrevista.

Sobre las críticas recibidas, el entrenador de la Selección Mexicana comprende que no ha hecho “vínculos” con la prensa mexicana, aunque se compromete a “trabajar para dar los mejores resultados posibles” y descarta que la opinión en su contra sea por su nacionalidad.

“No sé si como argentino, hay muchos argentinos que les va bien y se quedan a vivir aquí. Lo que pretendo es que me juzguen como entrenador, el análisis de acuerdo a mi trabajo en la Selección Mexicana”, aseguró Martino.

“En Paraguay tenía una ventaja, hacía cinco o seis años que dirigía en Paraguay, aquí me ha pasado. La semana pasada un colega suyo me dijo algo parecido, al tratamiento por ser extranjero, lo importante es que venga a alguien y trabaje lo más responsable posible, que busque el bien de la selección. Entendiendo que no he generado vínculos en todo este tiempo y los vínculos a nivel periodístico, el vínculo en los clubes es fácil, por el día a día, te van conociendo como persona, aquí no sucede, porque hay pocos momentos para hacerlo en una selección ”, agregó el entrenador argentino.