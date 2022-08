Desde la infancia se forjan los sueños, mismos que en un futuro se convierten en metas por las cuales toda persona se dedica a luchar. Benjamín Aguilar es un joven atleta saltillense, pero que cuenta con una interesante trayectoria escalando, corriendo y conociendo los escenarios más impresionantes que guarda la naturaleza del norte y en general de todo México.

Tiene apenas dos décadas de vida, misma que ha estado ligada a múltiples disciplinas deportivas como el beisbol, patinaje futbol americano y el atletismo. Fue a causa de la pandemia por COVID-19 que se dedicó de lleno a correr en distintas montañas, actividad que lo ha acompañado durante toda su existencia, pero que tomó más seriedad hace un año y medio.

“Desde los diez-once años me ha gustado, a esa edad ya subía constantemente la sierra de Zapalinamé, la he subido solo unas 30-40 veces. Desde chiquito tuve la curiosidad de conocer montañas y todo eso, a raíz de la pandemia comencé a hacerlo un poco más de lleno, inicié junto a algunos amigos y después lo tomé más en serio”

Pocas veces se empieza con el pie derecho en un reto totalmente nuevo, aquellos que lo logran son dichosos de poder contarlo. Benjamín inició a competir finales del 2021, compitió en el 20 K Narro y dio la campanada al coronarse como flamante ganador, desde ese momento comenzó a apuntarse en competencias mensuales.

La meta era seguir activo y apuntar a llevarse nuevos trofeos en el presente año, pero el panorama estuvo algo complicado para el deportista, dicen que lo bueno cuesta y no es para cualquiera. Aguilar compitió en el Coahuila Garmin 2022, pero todo se complicó después de la competencia al dar positivo en la prueba de COVID-19, poniendo en duda su participación en una de las competencias más importantes como lo es El Potosí Sky Race.

“Corrí 50 kilómetros en el Garmin, tres días después me dio COVID y no sabía si iba a participar. Regresé a entrenamientos el 17 de julio en el Cerro del Potosí, me sentí muy bien y decidí inscribirme a 14 días del evento. Solo tuve la oportunidad de entrenar cinco veces del 17 al 31 de julio”.

En semanas recientes se celebró El Potosí Sky Race, teniendo como escenario a uno de los cerros más imponentes de México y al más alto de la región norte del país en el nombre de El Cerro del Potosí en Galeana, Nuevo León. Cientos de participantes estuvieron compitiendo y engalanando la increíble competencia de trail.

“No creía que pudiera terminar en un buen lugar, al menos no dentro de los primeros cinco lugares. Había muchos competidores buenos, todos ya tenían a sus favoritos y había mucha expectativa en otros participantes, no sentía que yo pudiera terminar en alguna posición alta”

Benjamín estuvo por más de la mitad de la competencia en el octavo peldaño, pero incrementó el paso a sabiendas de que estaba por entrar en la recta final del trayecto, con un espectacular cierra logró terminar en el segundo lugar de la Categoría Varonil 30 K, completó la ruta en 4 horas con 12 minutos y rompió con los pronósticos al terminar en el podio.

A pesar de que no esperaba terminar con una presea en la importante competición, tampoco es una sorpresa, ya que no es ningún improvisado en el aspecto de competencia de alto rendimiento. El juvenil ha logrado escalar y correr en escenarios como el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba.

En poco tiempo de adentrarse al mundo competitivo del trail, la vitrina del corredor luce bastante atractiva y espera seguir abriendo sus puertas para recibir nuevas medallas y trofeos, sin embargo, para el atleta no existe ningún reconocimiento o título más significativo que las amistades que se encuentran en el deporte.

“Juntarse con las personas correctas es muy importante, mucho depende de cómo sea tu entorno. En la vida mis ejemplos a seguir han sido mi madre y mi abuelo, son mi motivación y por lo que le sigo echando ganas. En cuanto al deporte, mi ídolo es un corredor europeo llamado Kílian Jornet”

Así mismo, el corredor ha comenzado a ser guía para quienes están comenzando o simplemente quieren vivir una experiencia más en este tipo de actividades. Mediante su página de Facebook llamada “Ed Adventure” programa y organiza salidas en grupos para visitar algunas sierras y cerros circunvecinos, compartiendo sus vivencias con otros deportistas.

Para el saltillense el principal objetivo deportivo es conquistar todas las montañas y volcanes del país para posteriormente competir en el viejo continente. La preparación seguirá fuerte y constante de cara a la carrera en el Iztaccíhuatl de febrero 2023, pues el deportista hogareño tiene trazado poder campeonar en una de las competencias con más altitud a nivel mundial.