Elektra no podrá apelar pago de impuestos: SAT

CDMX.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que ningún instrumento legal que promueva Elektra suspenderá el cobro de impuestos fiscales, luego de que le fuera denegado un amparo a la empresa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La materia fiscal no es materia de los tratados internacionales. Como la materia fiscal no es materia de ello, no se puede ir a instancias internacionales de arbitraje, por ahí no va. Si va a un tema de derechos humanos, también es otra especialidad o materia, pero no tiene nada que ver con la fiscal. Entonces el SAT va a proceder en este rubro, y aunque él pueda usar otros instrumentos jurídicos para hacer lo que hace derecho corresponda no tiene nada que ver con la parte fiscal”, dijo.

La semana pasada, la SCJN determinó que Grupo Elektra debe pagar más de dos mil 600 millones de pesos por adeudos del 2006.

Sobre la intención de Elektra de recurrir a instancias internacionales, la jefa el SAT dijo que no existe trato diferencial y que es un tema de aspectos fiscales.