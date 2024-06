Reforma judicial es perversa y solo la apoya el crimen y la población ignorante, asegura ‘El Jefe Diego’

El excandidato a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, arremetió contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la candidata electa Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar la reforma al Poder Judicial.

Durante una entrevista, el Jefe Diego calificó de “perversa” la iniciativa que presentó el titular del ejecutivo el pasado mes de febrero y la cual es alentada por la ganadora de la elección presidencial del pasado 2 de junio, pues indicó que ésta solo es apoyada por el crimen organizado y la “población ignorante”.

“(La iniciativa) perversa y sólo puedes ser aplaudida y aprobada por el oficialismo en el Poder Legislativo, por el crimen organizado y por esa parte de la población ignorante que ha sido previamente engañada y sometida”, expresó.

Además, descalificó que la ciudadanía apoye la iniciativa, pues expresó que los dos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no conocen las necesidades del pueblo y sólo dan dádivas para mantener el poder.

Ante los cuestionamientos en Radio Fórmula, el exsenador recordó que los especialistas han ido en contra de los cambios que propone el oficialismo, por lo que se atrevió a considerarla como una reforma “aberrante y perniciosa” que sólo permitirá el regreso del presidencialismo.

Para profundizar en su alerta, el panista puntualizó que todo el poder quedará en manos del Poder Ejecutivo y se reducirá el campo de acción de la justicia, lo que daría paso a posibles violaciones de los derechos humanos.

Sus palabras en la emisión noticiosa se unen a lo que publicó el pasado 9 de junio en sus redes sociales cuando calificó a Sheinbaum Pardo como una “presidenta virtual” durante los próximos seis años, es decir, que AMLO seguiría teniendo poder, debido a que se aprobarían sus reformas y el nuevo gobierno actuaría según esas reglas.

“Al empeñarse Tartufo en imponer sus reformas a la Constitución antes de que termine su mandato, demuestra que está decidido a que Claudia Sheinbaum sea una presidenta “virtual” durante 6 años”, redactó en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El pasado mes de marzo, previo al inicio de las campañas presidenciales, Fernández de Cevallos desafió al presidente López Obrador a invitarlo a la conferencia mañanera en el Palacio Nacional.

El militante panista emitió el reto en su cuenta oficial de X tras ser mencionado por López Obrador en una reunión el pasado 13 de marzo. En sus palabras, acusó a López Obrador de difundir información falsa sobre él y exigió que estos señalamientos se le hagan directamente.

Por otro lado, El Jefe Diego calificó al mandatario de “rufián” y afirmó que los comentarios sobre sus presuntos negocios ilícitos en Punta Diamante no le ofenden, sino que lo halagan. “Lo reto a que me invite a una de sus mañaneras para que me lo diga cara a cara”, escribió.

La confrontación se originó luego de que López Obrador acusara a Fernández de Cevallos de haber acumulado una considerable fortuna mediante influencias en Acapulco, Guerrero.

