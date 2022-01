Esperan de Canacintra respuesta a recurso

En un plazo de 15 días hábiles se espera que Canacintra nacional de una respuesta al recurso de impugnación que presentó Antonio Domínguez Lara en contra de la sesión anual ordinaria de la delegación Coahuila Sureste, en la cual se eligió a la mesa directiva el pasado 4 de enero.

Luego de que el miércoles a través de un desplegado, Domínguez Lara informara a los afiliados de Canacintra delegación Coahuila Sureste que el lunes 10 de enero presentó este recurso de impugnación, el empresario y ex presidente de la Cámara, Héctor Horacio Dávila Rodríguez dijo que en 15 días hábiles esperan tener una resolución.

Agregó que no es una respuesta rápida, sino son los tiempos que se dan y que se tienen que hacer con todos los miembros de Canacintra, agregó que Domínguez Lara pide algo justo, asimismo añadió que no se puede secuestrar una cámara, no puede haber corrupción, sino un juego limpio.

“Aquí lo que está haciendo Tony Domínguez y hay que decirlo con palabras claras y fuertes, es quitar la corrupción a nivel nacional”, aseguró.