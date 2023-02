Exportaciones de crudo de Pemex cayeron 6.3%, pero aumentaron ganancias

Ciudad de México.- Las exportaciones de petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujeron 6.3 por ciento en 2022, respecto al año previo.

El año pasado, México exportó, en promedio, 953 mil barriles diarios, contra el millón 18 mil barriles diarios que se vendieron al exterior en 2021, de acuerdo con las estadísticas petroleras de la empresa estatal a diciembre.

Sin embargo, pese a la reducción en el volumen de las exportaciones, el valor de las mismas aumentó en 27.1 por ciento.

En 2022, el valor de la venta de petróleo al extranjero fue de 31 mil 85 millones de dólares, cuando en 2021 fue de 24 mil 449 millones de dólares.

Óscar Ocampo, director de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que más allá de la decisión política de reducir las exportaciones, el problema es que la producción de petróleo va en declive.

Sin embargo, pese al menor volumen de ventas, los precios récord de la mezcla mexicana que se vieron en 2022 impulsaron los ingresos petroleros.

“2022 fue un año de precios históricos en la mezcla mexicana de exportación que llegaron a los 100 dólares por todo el entorno global, eso nos explica el valor; pero al mismo tiempo tenemos que Pemex no ha logrado revertir la tendencia a la baja de su plataforma de producción y Pemex cerró el año pasado en mínimos”.

“Por eso es importante separarlo del discurso político de dejar de exportar crudo, no va por ahí, sino que Pemex no ha logrado revertir la baja de su producción y la explicación es que los campos Ku, Maloob y Zaap siguen su decadencia y no se ha logrado compensar esos campos”, explicó.

Durante el año pasado, la mezcla mexicana de exportación reportó precios superiores a los 100 dólares por barril de petróleo, lo que favoreció el valor de las exportaciones, aunque el volumen comercializado fuera menor.

El precio promedio del crudo durante 2022 fue de 89.35 dólares por barril, cuando el año previo se promedió en 65.78 dólares, un incremento del 35.8 por ciento.

Paul Sánchez, experto en temas de energía, explicó que es conveniente exportar petróleo por los ingresos petroleros que genera, además de que implicaría un impacto para las finanzas públicas, porque se tendría que buscar un mecanismo para recuperar esos ingresos a través del mercado interno.

Con información de La Jornada