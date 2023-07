AMLO le pide a Calderón romper el silencio en el caso García Luna

Ante la difusión de que en México existen tres expedientes relacionados con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro Garcia Luna, su esposa y otros familiares, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a Felipe Calderón a romper el silencio y hablar de lo que pasó en su sexenio: “Debería hablar que es falso todo, que fue un invento del gobierno y Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA, que no es cierto todo lo que se dice de García Luna, defenderlo, o decir cometí un error. Que en política los errores son como crímenes, lo invite a participar, le di mi confianza y me engañó”.

Durante su conferencia, dijo que aun cuando está en España se encuentra muy cercano a los temas políticos en México y que envíe un texto o grabe un video en donde “como buen cristiano soy me arrepiento, si sabía yo y me pongo a disposición de la justicia. Que él mismo lo diga. Nosotros dijimos, no vamos a perseguir a expresidentes”.

Refirió que la Fiscalía General de la República hizo público que hay tres investigaciones en curso, entre ellas una relacionada con el operativo Rápido y Furioso, derivado de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para introducir armas que permitieran dar con los delincuentes, pero eso no pasa ni en el cine, ironizó.