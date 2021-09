Don Cayetano, el elotero que cayó y perdió su mercancía, recibe ayuda en redes (videos)

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feli.ga.9%2Fvideos%2F141827601473616%2F&show_text=false&width=267&t=0

“Les doy mil gracias por todo lo que están haciendo, tuve este accidente y que Dios los ayude en su trabajo, ya me voy a recuperar’, dijo en la transmisión.

Pero no todo fueron buenas acciones, pues hubo quienes criticaron a la hija de don Cayetano, acusándola de que no era familiar del señor, y que se quedaba con los apoyos económicos destinados a la curación de su padre.

Sin embargo, en otra publicación, don Cayetano defendió a su hija y dijo que todas las donaciones que recibe la ha empleado en su salud.

“No se crean de la gente, hay mucha gente envidiosa, esa feria que me están mandado es para mi, para solventar mis gastos, para seguir adelante hasta que sane y me recupere de mis lesiones, yo estoy satisfecho con toda la ciudadanía que me están apoyando y que Dios les de más, que les multiplique en sus trabajos. Mi hija me ayuda a recoger la ayuda que me manda la gente. Dicen que ese dinero se lo queda mi hija pero no es cierto, ella nomás va a recoger el dinero y me lo da a mi”.

De igual manera su hija habló sobre la situación y dijo que ella no ha tomado dinero que le corresponde a su padre y agradeció a la gente por sus apoyo, sin recibir nada a cambio.