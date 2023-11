Ernestina Godoy rechaza espionaje a políticos, evidenciado en reportaje de NYT

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, negó en conferencia de prensa los presuntos actos de espionaje a políticos opositores, como lo reveló el reportaje del medio de comunicación The New York Times.

Godoy indicó que NYT avisó a la FGJ-CDMX sobre la publicación del reportaje, a lo que la dependencia le entregó a los periodistas información relacionada con los amparos promovidos ante un juez, con el fin de demostrar la falsedad de los documentos que utilizaron en la publicación, mencionando que de todas formas la información fue publicada.

“Lo publicado en el diario The New York Times, carece de veracidad ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía, no existen en esta institución. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía”, explicó la fiscal capitalina.

