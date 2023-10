Extiende Texas su alambrado cerca de la frontera con México

TEXAS.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que el estado de Texas extendió su cerca de alambres en la frontera con Ciudad Juárez, acción que escala el nivel de riesgo al que podrían enfrentarse los migrantes en su intento por cruzar a Estados Unidos.

El gobernador republicano Greg Abbott amplió el alambrado al límite de Texas con Nuevo México, en donde ambas entidades estadounidenses se unen con Chihuahua, con el objetivo de que los extranjeros no crucen a El Paso.

La coordinadora de la organización Abara, Rosa Mani Arias, que brinda servicios a migrantes calificó como “cruel e inhumana” la medida de Texas, porque estos obstáculos dañan los cuerpos de los migrantes, quienes resultan con fuertes heridas en su desesperación por cruzar a Estados Unidos.

“Me tocó ver una manera muy inhumana y ahora veo que ya de plano son navajas, que ya de plano es un ‘no vas a entrar y no me interesa tu cuerpo, no me interesa tu persona’. Es muy triste, es inhumano y es cruel”, expresó la activista en una entrevista con la agencia EFE.

Arias señaló que los migrantes tras el largo peligro que han enfrentado en su paso por México se atreven a meterse entre las barricadas de navajas.

“Me puedo poner en sus zapatos y saber que la desesperación te orilla a muchas cosas, es tan peligroso que volvemos a lo mismo: ¿Qué pasaría si un niño termina con su manita cercenada en uno de esos lugares? Es una catástrofe, es una desesperación total”, lamentó Rosa Mani Arias.

La frontera entre México y Estados Unidos refleja un “aumento sin precedentes de personas migrantes en Centroamérica y México, alerta la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (México) señala que cerca de 10 mil migrantes llegan a diario a los límites entre ambas naciones.

Mani Arias señaló que no es un problema nuevo: “vemos una política inhumana, definitivamente, van cambiando los actores, van cambiando las medidas, pero siempre va a estar enfocado al rechazo y a la decisión de no permitir que la movilidad humana sea de una manera digna”.

Por su parte, la venezolana Yanleidy Rodríguez indicó: “nosotros venimos a buscar un mejor futuro una mejor vida y que lleguen aquí y nos digan que hicieron un convenio para que nos deportaran, no. Vamos a intentar a ver qué pasa”.