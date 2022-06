Perú: maestro golpeó con cinturón a alumno que hacía bullying; fue absuelto por la escuela

Un profesor en Perú fue captado cuando golpeó con un cinturón a un alumno, por supuestamente hacer bullying a otros compañeros. El docente fue absuelto por las autoridades escolares de cualquier acusación.

Según medios locales, el profesor David Mendiola observó cuando uno de sus alumnos pateaba a otro en el salón de clases. Por ello, el docente se quitó el cinturón y golpeó al estudiante agresor, de acuerdo con el medio El Popular.

Otros estudiantes grabaron el momento y compartieron el video en redes sociales, donde se viralizó. El maestro fue separado temporalmente del plantel San Felipe 120, en Piura.

TE PUEDE INTERESAR: Por no pedirle permiso, madre saca a su hija de fiesta ‘a cinturonazos’ (video)

Sin embargo, algunos días después Mendiola quedó absuelto y podrá regresar a dar clases en la institución. Mediante Facebook, el profesor señaló que la educación no es solo “llenar cuadernos”, sino también “enseñar valores”.

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no sólo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”, escribió.

Agregó que temía ser expulsado o incluso arrestado tras golpear al menor, pero afirmó que no se arrepiente de su acción porque defendió a un niño indefenso.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso por los dizque derechos humanos, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. (...) No me arrepiento de nada”, expresó el docente.

Por su parte, el director del plantel San Felipe 120 indicó que el docente actuó con firmeza y justicia al ver que se cometió un acto de maltrato escolar. Asimismo, mencionó que el alumno afectado recibirá ayuda psicológica por las agresiones, según el Diario Ahora.

TE PUEDE INTERESAR: Ya tiene narco-corrido el mono sicario, que fue ejecutado junto a su dueño en el Edomex

“No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”, aseguró el director.

(Con información de Milenio)