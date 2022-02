Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Zelenski cuestionó si la comunidad internacio nal ha aprendido alguna lección de dos guerras mundiales e urgió a actuar con rapidez para reparar los fallos del sistema antes de que comience una tercera. “ Ucrania anhela la paz. Europa anhela la paz. Rusia dice que no quiere atacar. Hay alguien que está mintiendo ”, aseguró Zelenski.

En este sentido, Zelenski pidió un mayor compromiso de la comunidad internacional, y una revisión de la actual arquitectura de seguridad mundial. “La arquitectura de seguridad está resquebrajada, tal vez es demasiado tarde para repararla. Necesitamos una nueva arquitectura de seguridad”, explicó.

Por otra parte, Zelenski agradeció a los países que han apoyado a Ucrania “con palabras, con gestos y también con hechos” pero lamentó que algunos no muestra un compromiso claro a favor de la defensa de Ucrania, con envío de armas, y que el país no tenga una verdadera perspectiva para ingresar a la OTAN y a la UE, aseveró. “Se dice que las puertas de la OTAN están abiertas. Eso está muy bien, pero no hay pasos concretos”, añadió.

Zelensky también reiteró que el mundo debe tener claridad sobre las verdaderas intenciones de Vladimir Putin.

