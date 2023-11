Mujeres con Bienestar: Alertan sobre falsos intermediarios que buscan robar datos personales

Es crucial destacar que el programa “Mujeres con Bienestar” no requiere intermediarios ni pagos para su inscripción. Además del apoyo económico, las mujeres beneficiarias tendrán la oportunidad de acceder a la educación en todos sus niveles, ya sea de forma presencial o virtual, en instituciones educativas públicas.

SECRETARÍA DE LA MUJER ADVIERTE SOBRE POSIBLE INTENTO DE FRAUDE POR FALSOS INTERMEDIARIOS DE ‘MUJERES CON BIENESTAR’

La Secretaría de la Mujer ha reiterado en sus redes sociales: “¡Que no te sorprendan! El sitio: https://mujeresconbienestar.gob.mx/ es el único medio a través del cual puedes ingresar tu solicitud para el programa #MujeresConBienestar. Si te contactan vía WhatsApp o a través de Facebook brindándote préstamos o te cobran para agilizar tu registro, no les creas, la información es falsa. Comparte este post para que llegue a más mujeres y no sean víctimas de estafa, ¡Cuidémonos entre todas!”

Ante esta situación, el Gobierno del Estado de México ha habilitado diversos canales de denuncia para que los ciudadanos puedan reportar cualquier intento de fraude o servicios de gestoría ilegítimos.