AMLO mantiene comunicación con Guerrero tras incendio del Baby O

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló esta mañana que el tema del incendio que ocurrió el pasado miércoles en la discoteca de Acapulco, ‘Baby O’, sí se habló durante la reunión del gabinete de seguridad y aseveró que se mantiene contacto con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

Durante su conferencia matutina desde Morelos, AMLO señaló que hace falta más información respecto a lo que ocurrió y que hasta ahora hay un gran despliegue publicitario sobre el caso, porque se trata de una discoteca famosa a la que han asistido grandes personalidades de México y el extranjero.

“Entonces por eso ha generado muchas atenciones... es un incendio, no se le puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron. Sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso...y hay que esperar, también se sabe que está asegurada... y que llevaba 18 meses cerrada por la pandemia. También llama la atención que el incendio ocurre, no en la parte principal o en el frente, sino en la parte de atrás, en la parte de enfrente es donde están las cámaras... se les ha pedido a los dueños que entreguen información y han demorado”, comentó.

AMLO reiteró que aún no hay nada claro en el caso y señaló que se tienen que esperar para saber realmente que fue lo que sucedió. Señaló que se encuentra en comunicación con el gobernador del estado, debido a que ellos están haciendo su parte en la investigación.

Por otra parte, López Obrador descartó que se vaya a aumentar la presencia de la Guardia Nacional en Acapulco, pues comentó que en las evaluaciones de seguridad se ha constatado que en Guerrero están bajando los homicidios, pero aclaró que esto no quiere decir que ya no haya violencia en la zona.