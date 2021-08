AMLO se deslinda de carta responsiva de la SEP

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la carta responsiva que compartió la Secretaría de Educación Pública (SEP) que indica que los padres de familia deben de corresponabilizarse de la salud de los menores en este regreso a clases.

Durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró a los padres de familia que no es obligatorio entregar el documento firmado.

“La carta no es obligatoria. Si van los niños y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Entonces, ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no, fue una decisión abajo, si me hubiesen consultado, hubiese dicho ‘no, somos libres’. Prohibido prohibir”, señaló.

AMLO descalificó la carta de corresponsabilidad de la SEP, al llamara una práctica burocrática y hasta cierto punto autoritaria. En ese sentido, López Obrador hizo un llamado a limpiar al Gobierno de corrupción e ineficiencias.