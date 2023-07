Asegura AMLO que la ONU está “anquilosada” en respuesta a un reporte sobre el aumento del narcotráfico en México

Ciudad de México- “Es que la ONU está muy anquilosada, no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo, que es la desigualdad, no hacen nada. Pero también no hacen nada para evitar las guerras”, detalló AMLO en su mañanera de hoy.

Sus declaraciones las hace el mandatario mexicano tras el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en el que precisa que México continúa siendo uno de los principales países de tráfico, tránsito y consumo de metanfetamina y anfetamina, las drogas más fabricadas ilegalmente en el mundo.

Así mismo, los investigadores del organismo resaltaron el rol que tiene México en el tráfico de drogas en Norteamérica, y que está considerado como el principal mercado para el consumo de metanfetaminas y anfetaminas sintéticas.

Sin hacer referencia a los hallazgos en relación con las drogas, López Obrador reiteró en que en la ONU “no están haciendo su trabajo”.

Además, el presidente mexicano afirmó que el organismo olvidó “sus principios básicos”, que son, según AMLO, garantizar la libertad de palabra, la libertad de creencia, el vivir sin miedos ni temores, y el vivir libres de miseria.