Audios creados a través de la inteligencia artificial siembran incertidumbre en las elecciones de México

Ciudad de México- El ejemplo más reciente, que está relacionado con las pugnas internas en el oficialismo local de Ciudad de México , ha despertado incertidumbre sobre lo que es real y lo que no en las campañas políticas . También ha levantado el debate acerca de si es posible tener una respuesta totalmente certera sobre estos materiales.

Y el problema no termina ahí.

“ Puede generar espacios de desconfianza en donde no sabemos bien qué es lo real y qué es falso ”, agregó.

Los avances tecnológicos y la IA no se perciben per se como una amenaza. Al contrario, políticos de todo el mundo han incorporado inteligencia artificial para definir sus estrategias de comunicación, pero las alertas se han encendido ante el uso malintencionado con el que se busca desinformar o dañar a alguien.

De hecho, ya fue viral en redes en 2018 y entonces no se vinculó con García, a quien sí pretendía perjudicar ahora.

“Es muy peligroso en el tema de elecciones o eventos críticos como estos”, comentó. “Es algo que ha creado alerta no solo a gobiernos, sino a todo tipo de organizaciones por las implicaciones que tiene el que se vaya a crear un ambiente en el que no vas a poder distinguir qué es cierto y qué no”, agregó.

Si bien existen algunas pistas para identificar un audio falso, como la respiración y las pausas que hace una persona, el oído humano y las tecnologías no son suficientes por sí mismas para detectar con total certeza una voz clonada.