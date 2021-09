‘Crear aparatos burocráticos no es solución’: AMLO sobre migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los problemas del país no se resuelven creando aparatos burocráticos como antes ‘cuando para todo se creaban dependencias federales’. Esto luego de que le plantearan la posibilidad de crear una secretaría del migrante.

Durante su conocida conferencia matutina desde Palacio Nacional, AMLO señaló que es responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores el estar al tanto de la atención de los migrantes, de que los 50 consulados operen de manera correcta y que el personal esté capacitado para atender la problemática. Además resaltó que ya existe un instituto con el propósito de dar apoyo a este sector de la población.

AMLO señaló que es una reforma que se está haciendo en todo el gobierno, pues en pasadas administraciones había ‘vicios y desatención a la gente’.

“Pero también, no se resuelven las cosas solo creando aparatos burocráticos, así era antes. ‘Porque no tenemos una secretaría para las mujeres, porque no tenemos una secretaría para los adultos mayores...’ todo era crear aparatos y el presupuesto se consumía en eso, el gobierno estaba ensimismado, crecía y crecía el número de funcionarios bien pagados. ¿Cuánto les llegaba a los campesinos? ¿Cuánto le llegaba a la gente humilde? Nada. Si acaso cuando había elecciones que repartían despensas... ahora no hay un municipio que no tenga programas de bienestar. No hay una comunidad en la que un adulto mayor no reciba su pensión”, señaló.

Por otra parte, AMLO aseveró que antes no era así y que todo se quedaba en los aparator burocráticos: “con sueldos elevadísimos, se creaban estas oficinas. Directores, subdirectores, asesores, ayudantes, viáticos, edificios en renta, vehículos, choferes, viajes al extranjero. Ahí está el caso de las oficinas que tenía la Secretaría de Economía en ciudades del mundo, se llamaba Proméxico. Oficinas bien montadas de lujo, con puro recomendado, que ganaban bastante. Muchos billullos en dólar, como 60 oficinas, además las embajadas ¿Entonces para qué las embajadas?”.