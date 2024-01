Fin de precampañas en México vaticina un duro enfrentamiento entre dos mujeres por la presidencia

Las definiciones se hicieron más palpables en el período de precampaña fijado por las autoridades electorales, que se inició a mediados de noviembre y que culmina el jueves. La ex alcaldesa capitalina Sheinbaum se mantuvo durante esta etapa con una sólida ventaja de alrededor de 20 puntos sobre Gálvez , quien a pesar de las simpatías que despertó en los meses previos al proceso y que llevaron a los analistas a identificarla como un “ fenómeno político ”, no logró levantar en las encuestas y acercarse a la candidata del partido gobernante Morena.

Carlos Ramírez, socio de la firma local de consultoría política Integralia Consultores, atribuyó el éxito de la aspirante oficialista, de 61 años, en esta etapa a la “estrategia cautelosa” que mantuvo y que, según el analista, le impidió cometer errores.

“No arriesga mucho, es una candidata muy cuidada, muy disciplinada, que no se expone”, dijo Ramírez a The Associated Press, al reconocer que Sheinbaum no necesita tomar mayores riesgos debido a que tiene como su “principal promotor” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El analista también resaltó la “enorme disciplina” que mantuvo Sheinbaum que se “evidenció” en la réplica constante que hizo de todas las posturas de López Obrador, hecho que aseguró que tiene sentido considerando el alto nivel de aceptación del que goza el mandatario que ronda 60%.