‘La extorsión debe catalogarse como delito grave’, propone Sheinbaum ante Consejo Agropecuario

En ese sentido, la abanderada presidencial de Morena comentó que, en diversas ocasiones, los productores no denuncian por temor , ya que “ es natural si está amenazado”.

“Primero hay que catalogar la extorsión como delito grave porque no lo es, y es independiente que esto quede en el Código Penal federal , y en los códigos penales estatales, cuando se hizo eso con el secuestro dio resultados, y en el caso de la extensión es indispensable catalogarlo de esta manera ”, comentó Sheinbaum ante el CNA.

“ Tenemos que dar la condiciones para que no sea el productor quien denuncie directamente a la Fiscalía (general de justicia) ni al comercializador, sino mediante un tercero como la Guardia Nacional, por ejemplo, que desarrolle las capacidades de inteligencia e investigación para saber quiénes son quienes cometen el delito y poder desintegrar estas bandas delincuenciales ”, destacó.

Resaltó que el gobierno de México ha intentado frenar el uso de este compuesto. Sin embargo, el tema ha sido materia de disputas con Estados Unidos, país que sostiene las bondades del químico para aumentar la producción de alimentos.

“No se trata solamente de comprar tecnología, sino también de generar innovación y desarrollo tecnológico. Y hay desde el tema del agua hasta el tema de los agroquímicos que se utilizan. El tema del glifosato, famoso en todo mundo, sabemos que hoy no hay un sustituto, pero que necesitamos encontrarlo porque no solamente tiene daños a la salud, sino que también implica daños al suelo”, advirtió.

Con información de El Universal.