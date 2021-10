No hay negociación ‘en lo oscurito’ con el PRI para reforma eléctrica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún tipo de negociación con el PRI por el tema de la Reforma eléctrica.

Durante su conocida conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que ellos mismos deberán detallar por qué decidieron votar a favor de dicha iniciativa.

“No hace falta ningún acuerdo en lo oscuro ni nada a cambio, ellos van a tener que decirle a la gente por que votaron a favor de una postura o de otra, con toda libertad...No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad”, refirió.

Además, comentó que los funcionarios federales están dispuestos a explicar y debatir la reforma en las cámaras empresariales y foros, luego de que el PRI propuso que se debatiera el alcance de la reforma con diferentes sectores y que los legisladores decidirán que es lo más conveniente.