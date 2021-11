OMS advierte alto riesgo de Ómicron y el invierno se acerca; AMLO minimiza la amenaza

Justo en la antesala del invierno y las fiestas decembrinas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que existen “muy altos” riesgos con la variante Ómicrón del COVID-19. Ante ello, los gobiernos en el mundo comenzaron a tomar acciones, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación.

En el informe técnico de ayer, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a todos los gobiernos acelerar la vacunación contra el COVID y reforzar las medidas de vigilancia ante posibles brotes de este derivado del coronavirus.

“Puede haber nuevas olas de COVID-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran”, advierte el informe, publicado el mismo día en el que la OMS inauguró una asamblea extraordinaria para impulsar la negociación de un tratado internacional de preparación y respuesta a futuras pandemias.

Este último informe técnico de la organización considera que, teniendo en cuenta la rapidez con la que la variante desarrolla nuevas mutaciones potencialmente más resistentes a las vacunas y más contagiosas, el riesgo de transmisión es “alto”, lo que obliga a intensificar las estrategias de prevención.

Esto provocó que gran parte del mundo tomara acciones.

En América Latina, países como Brasil, Argentina, Chile e inclusive Cuba anunciaron que reforzarán las medidas sanitarias, incluyendo mayores controles o el cierre de fronteras a viajeros provenientes de África, continente donde surgió esta nueva variante.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que esta variación es “motivo de preocupación, pero no de pánico”.

Biden urgió a los ciudadanos a buscar la dosis de refuerzo de las vacunas disponibles.

‘NO HAY motivos de riesgo’

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay motivos de riesgo.

“Decirle a los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado”, expresó.

Además, descartó nuevas restricciones y cierres de la frontera, al subrayar que “no hay evidencias” de que las vacunas sean menos efectivas.

El Presidente ha convocado para este miércoles a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el tercer aniversario de su gobierno. Con información de EFE