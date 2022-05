‘Reforma electoral no es necesaria’: Lorenzo Córdova

CDMX.- Los exconsejeros y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazaron de forma unánime la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras calificarla de autoritaria, regresiva y que busca debilitar su autonomía.

Córdova señaló que no es necesaria una reforma electoral antes de 2024, menos si se busca construir desde rencores y venganzas.

En tanto, el primer consejero presidente del entonces IFE, José Woldenberg (1997-2003), advirtió que la reforma presentada por el presidente intenta mermar la autonomía de las instituciones electorales “para alinearse a la voluntad oficial”, por lo que de aprobarse significaría una regresión democrática.

En su oportunidad, María Marván, exconsejera presidenta del IFE (2013-2014) señaló que la reforma electoral presentada por el presidente es autoritaria y debilita al INE.

En primer lugar, argumentó, es autoritaria porque sujeta la elección de consejeros a los intereses políticos de una elección, en la que los candidatos serían propuestos por los tres poderes.

Por su parte, Luis Carlos Ugalde, exconsejero del órgano electoral (2003-2007) subrayó que no es suficiente con que se rechace la reforma electoral, ya que no cuenta con los votos necesarios para avanzar, sino que se debe ganar con la batalla de las conciencias para no debilitar la imagen del INE.

En opinión del exconsejero presidente Leonardo Valdés (2008-2013) secundó el rechazo a la iniciativa presidencial al considerarla un retroceso en la conformación del Consejo General del órgano electoral.