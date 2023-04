Vinculan por violencia familiar a Walter ‘N’, exjugador de Tigres

Sin embargo, el ex mediocampista felino podrá seguir su proceso fuera de prisión; tendrá que acudir a firmar y mantenerse alejado de la víctima

MONTERREY, NL.- Luego de que hace días fue detenido el ex mediocampista de los Tigres, Walter “N”, acusado de violencia familiar, este domingo se dio a conocer que fue vinculado a proceso por un juez de control por el delito señalado.

No obstante, el ex jugador argentino podrá seguir su proceso en libertad, de acuerdo con lo que determinó el juzgador que le impuso como medidas cautelares, la firma periódica, someterse a vigilancia, no acudir al domicilio de la víctima o acercase a ella, así como vivir fuera de la vivienda que compartían.

