Tras críticas por tlayudas, AMLO sugiere abrir comercios de comida típica en AIFA

Ciudad de México. Frente a los cuestionamientos de sus opositores por la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como las críticas por la venta de tlayudas que hizo una mujer en la inauguración de la obra, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no busca que México sea como Canadá, y destacó el aporte de las culturas originarias.

Al lamentar que en México prevalezca el pensamiento clasista y “algunos se sientan de sangre azul”, defendió la gastronomía popular y sugirió que en el AIFA se ponga un par de comercios para la venta de alimentos típicos. También rechazó que la presencia de la señora que vendió tlayudas en la nueva terminal represente que se haya vulnerado la seguridad.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador hizo una nueva crítica al bloque conservador que, dijo, “está molesto porque se va avanzando en la transformación del país y estamos cumpliendo con lo que ofrecimos”.

Indicó que los conservadores son millones, pero “andaban cubiertos y ahora se están quitando la máscara”; siempre han existido “los fifís, siempre han existido las élites, el pensamiento conservador, siempre en la historia”.

Refirió que parte de este pensamiento se mostró en lo “que estamos viendo ahora, de las tlayudas, y de que yo me voy a sentir bien en México cuando México sea como Canadá”.

“No saben lo que son las tlayudas, además lo que vendía la señora no era tlayuda, era doraditas, además son riquísimas”, agregó.

Luego de apuntar que los grupos conservadores han usado un control de medios de comunicación, pese a lo cual está avanzando su proyecto, expresó: “Por eso no podemos nosotros dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Y hasta ofrecemos disculpas a nuestros adversarios, a los integrantes del bloque conservador, pero que nos entiendan, no somos iguales. Yo no estoy pensando que México sea como Canadá, no. Yo estoy muy orgulloso de México y de su pueblo, y de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es México, gracias a esas culturas hemos salido adelante y hemos afrontado todas las adversidades”.

Entre las críticas al AIFA por parte de opositores, expuso que se difundió incluso que los asistentes al acto inaugural de la terminal aérea fueron únicamente militares. “Llegó ahí el general Carlos Slim, o el sargento Pedro Miguel, y así otros”, ironizó el tabasqueño.

Añadió que los conservadores promovieron el regreso de Antonio López de Santa Anna con ayuda de un control mediático que se registró de igual forma que sucedió en la Revolución mexicano.

Hubo también “control de los medios, hasta nuestros días”, y llegó a ser tal el poder de los medios que llegaron a imponer presidentes de esta forma, aseveró. “A nosotros nos trataron de destruir, nos robaron la presidencia en 2006, además la campaña en contra era para que dejáramos de existir políticamente”. Pero hubo millones de personas que “nunca perdieron la fe en la causa que se defendía”.

A la vez, dijo, ahora hay artistas y “pseudoambientalistas” que empiezan una campaña en contra del Tren Maya.

Defendió que como parte de esta obra se está afectando el equivalente a 100 hectáreas, mientras se reforestan 200 mil hectáreas, y se están creando tres parques de 18 mil hectáreas de reservas naturales.

En seguida, cuestionó “¿cuándo los artistas y pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo en el lago de Texcoco?”, o de los millones de hectáreas entregadas por concesiones mineras en gobiernos pasados.

Llamó a los opositores a este proyecto a que acudan a Quintana Roo, donde una empresa estadunidense obtuvo permiso para extraer materiales de construcción a menos de mil metros del mar Caribe, y los cuales, insistió, los avaló Julia Carabias como secretaria del Medio Ambiente en el sexenio de Ernesto Zedillo.

A la par, dio a conocer que hay una convocatoria para una marcha para el 3 de abril para cuestionar a su gobierno, convocada por un historiador y escritor. “Es una campaña en contra, porque son conservadores, muy fifís”, añadió.

Con información de medios