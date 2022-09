“Unos me dicen cafre, hay quienes también me llaman gorila, otros se ahorran tanta imaginación y simplemente me dicen que soy un desgraciado. A pesar de todo, yo tengo mi dignidad y me la he ganado en cada minuto que permanezco trepado en este horrible camión que suena como tortillería de los setenta. Así es que a través de esta carta le exijo que me respete y me trate como lo que soy: como un honorable ...