AMLO, en huaraches

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que durante su retiro vivirá de su pensión del ISSSTE y del Bienestar y que cambiará el traje por los huareches.

“Considero que con la pensión me alcanza para vivir en Palenque, no se gasta mucho, es barata la vida y voy a estar solo. Yo no voy a gastar prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque. Estaré muy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca y como hace mucho calor, con camiseta”.

