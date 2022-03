Cyd Charisse, SXSW y William Hurt

El mismo Día Internacional de la Mujer en relación al Séptimo Arte se conmemoró el que hubiera sido el cumpleaños número 100 de la actriz de origen texano Cyd Charrise.

Nacida el 8 de marzo de 1922 en Amarillo, Texas, bajo el nombre de Tula Ellice Finklea, Cyd se pasó casi toda su infancia tomando clases de ballet para unirse al ballet ruso a los 13 años de edad. En 1939 contrajo nupcias con Nico Charisse, su anterior maestro de baile; en 1943 debuta en el cine con “Ni con dinero”, y en 1945 un solo baile con la estrella de musicales ya para entonces consolidada, Fred Astaire, en “Nuevas Follies de Ziegfield” la hizo acceder a un contrato por siete años con la MGM que la catapultó al estrellato dentro desde género en 1952 al participar en el clásico “Cantando bajo la lluvia”, de Stanley Donen, y haciendo historia, ahora con el crédito principal junto a Fred Astaire en “Melodías de Broadway” (VIncente Minelli, 1955).

Hablando de Texas, hacia finales de semana arrancó en la capital de aquel estado, Austin, Texas, la primera edición totalmente presencial tras dos años de pandemia, un año de suspensión y un segundo año virtual, el hasta entonces tradicional Festival de Cine y Música South by Southwest (SXSW) con una serie de estrenos tanto independientes como comerciales que reunieron a estrellas ganadoras del Oscar como Nicolas Cage (con su nueva película “The Unbearable Weight of Massive Talent”) y Sandra Bullock (acompañada del ex Harry Potter, Daniel Radcliffe, su coestrella de la también próxima a estrenarse “The Lost City”) o Jamie Lee Curtis (“Halloween”) y Michelle Yeoh (“Locamente millonarios”) en “Everything Everywhere All at Once”, entre otras.

Siguiendo al centenario de la misma Cyd Charisse, el viernes 11 se conmemoró el que hubiera sido el aniversario número 100 del nacimiento del primer actor español José Luis López Vázquez en Madrid, España, recordado por sus colaboraciones con directores emblemáticos de aquella cinematografía como el maestro Carlos Saura en clásicos como “Peppermint Frappé” (1967) o “El jardín de las delicias” (1970), lo mismo que con directores de talla internacional como George Cukor en “Viajes con mi tía” (1972), al lado de los ganadores del Oscar Maggie Smith y Louis Gossett Jr. y el sábado 12 el del novelista norteamericano Jack Kerouac, pionero de la Generación Beat, cuya novela más famosa, “En el camino”, fue llevada al cine por Walter Salles en 2012.

En total contraste, la tarde del domingo 13 nos enteramos del fallecimiento por causas naturales a los 71 años de edad del primer actor norteamericano William Hurt, quien desde su debut en el cine en el clásico de 1980 “Estados Alterados”, del maestro Ken Russell, tuvo una sucesión de éxitos el resto de la década que incluyeron filmes como el que lo hizo hacer historia como el primer ganador del Oscar por interpretar el papel de un homosexual en el clásico “El Beso de la Mujer Araña” (Héctor Babenco, 1985) o los que le dieron más nominaciones como “Te amaré en silencio” (Randa Haines, 1986), al lado de la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de ese año, Marlee Matlin (“CODA”) y “Detrás de las noticias” (James L. Brooks, 1987) junto a Holly Hunter.

Su más reciente nominación a la estatuilla dorada fue como Mejor Actor de Reparto del 2005 por “Una Historia de Violencia”, bajo la dirección del canadiense David Cronenberg. Descanse en paz.

